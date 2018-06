Paris (AFP) Die drei europäischen Staaten Deutschland, Frankreich und Großbritannien wehren sich gegen die Iran-Sanktionen der USA. In einem gemeinsamen Brief an die US-Regierung verlangen sie Ausnahmen von den Sanktionen für europäische Unternehmen, wie der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte. Europäische Unternehmen müssten ihre legalen Geschäfte im Iran auch weiterhin betreiben können.

