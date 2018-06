Brüssel (AFP) Die Nato will ihr neues Logistik-Kommando zur schnelleren Verlegung von Soldaten und Material innerhalb Europas in Deutschland ansiedeln. Das Kommando werde in Ulm in Baden-Württemberg aufgebaut, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch in Brüssel. Ein weiteres neues Kommando zur Sicherung der Verbindungen über den Atlantik solle in Norfolk im US-Bundesstaat Virginia entstehen. Stoltenberg zufolge will das Bündnis insgesamt 1200 neue Posten in seiner Kommandostruktur schaffen.

