Berlin (AFP) Grüne, Linke und FDP wollen in der Affäre um das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) auch die Ausgaben für Beraterfirmen unter die Lupe nehmen. Die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen, Luise Amtsberg, kritisierte in der "Augsburger Allgemeinen" vom Mittwoch die Ausgaben von fast 55 Millionen Euro für McKinsey und weitere Beraterunternehmen. "Für uns stellt sich die Frage, was diese Firmen eigentlich gemacht haben", sagte sie.

