Paris (AFP) Der Film "3 Tage in Quiberon" über Schauspiellegende Romy Schneider hat in diesem Jahr den Deutschen Filmpreis gewonnen - Schneiders Tochter Sarah Biasini zeigt sich nun allerdings "schockiert" und wirft den Machern "die Verbreitung von Lügen" über ihre Mutter vor. "Das Schlimmste für mich ist, dass man sie als Alkoholikerin darstellt", sagte Biasini der Nachrichtenagentur AFP anlässlich des Filmstarts in Frankreich am 13. Juni.

