Jena (AFP) Bei einem Unfall in einem Gewerbegebiet im thüringischen Hermsdorf sind sieben Menschen durch eine ätzende Flüssigkeit verletzt worden. Ein Gabelstapler beschädigte am Mittwochmorgen beim Umladen einen Tank, wie die Polizei in Jena mitteilte. Vermutlich seien dabei rund 1300 Liter ätzende Stoffe ausgelaufen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.