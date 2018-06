Berlin (AFP) Menschen, die in afrikanischen Staaten ein Visum für Deutschland beantragen, haben nach einer Auswertung der Deutschen Welle schlechtere Chancen als solche, die dies bei deutschen Auslandsvertretungen auf anderen Kontinenten tun. In den deutschen Botschaften und Konsulaten in Afrika liegt die Ablehnungsquote demnach bei mehr als 20 Prozent. Dies sei deutlich mehr als anderswo, teilte der Sender am Donnerstag in Bonn mit.

