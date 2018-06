Eisenach (AFP) Die Justizminister der Länder streben eine einheitliche Obergrenze für die Einstellung von Strafverfahren bei Cannabis an. Die Ressortchefs sprachen sich auf ihrer Frühjahrstagung in Eisenach mehrheitlich für eine Obergrenze von sechs Gramm aus, wie Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf (CDU) am Donnerstag mitteilte.

