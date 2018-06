Berlin (AFP) Der Bundestag hat am Donnerstag teils hoch kontrovers über die Anträge von FDP und AfD zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses in der Bamf-Affäre debattiert. FDP-Chef Christian Lindner begründete den Antrag seiner Partei damit, dass "man auf Hetze und Verschwörungstheorien am besten mit Vernunft und Aufklärung antwortet".

