Frankfurt/Main (AFP) Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main hat im Fall des rechtsextremen Bundeswehrsoldaten Franco A. den von der Bundesanwaltschaft erhobenen Verdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat verneint. In einem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss verwies das Gericht das Verfahren gegen A. deshalb an das Landgericht Darmstadt, das wegen der weiteren Anklagepunkte zuständig sei. Gegen diesen Beschluss kann die Bundesanwaltschaft binnen einer Woche Beschwerde einlegen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.