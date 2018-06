Köln (AFP) Egon Hoegen, Sprecher der über fast vier Jahrzehnte ausgestrahlten Verkehrssendung "Der 7. Sinn", ist tot: Der unzähligen Fernsehzuschauern bekannte Mann mit der sonoren Stimme starb am vergangenen Freitag im Alter von 89 Jahren, wie der Westdeutsche Rundfunk (WDR) am Donnerstag in Köln mitteilte. WDR-Intendant Tom Buhrow würdigte Hoegen als "feinen Menschen", der entscheidend dazu beigetragen habe, "im Massenmedium Fernsehen Unverwechselbares zu schaffen".

