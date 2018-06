Berlin (AFP) Vor dem G7-Gipfel in Kanada fordern Umweltschützer eine klare Positionierung für das Pariser Klimaschutzabkommen. Die übrigen Teilnehmer müssten sich klar gegen "rückwärtsgewandte" Regierungen stellen und damit auf Distanz zu US-Präsident Donald Trump gehen, verlangte der Umweltverband BUND am Donnerstag in Berlin. Der stellvertretende Vorsitzende Ernst-Christoph Stolper wandte sich dabei besonders an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

