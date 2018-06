Wiesbaden (AFP) Bei der in Wiesbaden entdeckten Leiche einer Jugendlichen handelt es sich um den Leichnam der seit zwei Wochen vermissten 14-jährigen Susanna. Dies habe eine DNA-Analyse "zweifelsfrei" erwiesen, teilten die Ermittler am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in der hessischen Landeshauptstadt mit. Das Mädchen sei durch "Gewalteinwirkung auf den Hals" getötet worden.

