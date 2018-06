Karlsruhe (AFP) Die Bundesanwaltschaft hat vier mutmaßliche Mitglieder der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) festnehmen lassen. Die vier Iraker im Alter zwischen 26 und 29 Jahren wurden am Mittwoch in Nordrhein-Westfalen und Bayern festgenommen, wie die Karlsruher Behörde am Donnerstag mitteilte. Sie werden verdächtigt, sich von 2013 bis 2015 im Irak dem als ausländische terroristische Vereinigung eingestuften IS angeschlossen zu haben.

