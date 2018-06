Dijon (AFP) Bei einer Explosion in einer Gefahrstoff-Firma in Frankreich sind nach Behördenangaben mindestens drei Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag in einem Baustoffbetrieb in dem Ort Saint-Julien-du-Sault rund 140 Kilometer südöstlich von Paris, wie die Präfektur mitteilte. Die Lage sei unter Kontrolle, eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht.

