Bagdad (AFP) Bei der Explosion eines Waffenlagers in Bagdad sind nach neuen Angaben mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Rund 30 Menschen seien bei der Explosion in einem Schiitenviertel der irakischen Hauptstadt verletzt worden, teilten Rettungs- und Sicherheitskräfte am späten Mittwochabend mit. Unter den Opfern sind nach Angaben der Rettungskräfte auch Frauen und Kinder.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.