Ottawa (AFP) Kurz vor dem Beginn des G7-Gipfels in Kanada hat Gastgeber Justin Trudeau die US-Handelspolitik in scharfen Tönen verurteilt. Dass die Regierung von US-Präsident Donald Trump ihre Strafzölle auf Stahl und Aluminium mit dem Schutz der nationalen Sicherheit rechtfertige, sei "lachhaft", sagte der kanadische Premierminister am Donnerstag in Ottawa.

