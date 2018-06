Köln/Berlin (dpa) - In Deutschland haben die Parlaments- und Präsidentenwahlen für im Ausland lebende Türken begonnen. Am Vormittag öffneten die Wahllokale, erste Wahlberechtigte gaben ihre Stimme ab.

Die Wahl läuft bis zum 19. Juni - an bundesweit mehr als einem Dutzend Standorten. In Deutschland sind gut 1,4 Millionen Bürger mit türkischem Pass wahlberechtigt, davon lebt etwa ein Drittel in Nordrhein-Westfalen.

In der Türkei wird erst am 24. Juni gewählt. Die Wahlen sind von außerordentlicher Bedeutung. Mit ihnen soll die von Präsident Recep Tayyip Erdogan betriebene Einführung des Präsidialsystems abgeschlossen werden, das den Staatspräsidenten mit deutlich mehr Macht ausstattet. Bei einem knappen Ergebnis könnten die Stimmen der insgesamt gut drei Millionen wahlberechtigten Auslandstürken - sie machen mehr als fünf Prozent aller türkischen Wähler aus - entscheidend sein.

Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, erwartet, dass die Parlaments- und Präsidentschaftswahl knapp ausgehen wird. In der Türkei, aber auch unter den Türken in Deutschland gebe es eine Wechselstimmung zulasten von Staatschef Recep Tayyip Erdogan, sagte er dem Sender SWR.

In Deutschland sind die meisten türkischen Wähler im Einzugsbereich des Generalkonsulats Stuttgart registriert (147 000), gefolgt von Frankfurt (143 000) und Berlin (139 000). Beim Verfassungsreferendum im April vergangenen Jahres erhielt das Lager von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan mehr als 63 Prozent der in Deutschland abgegebenen Stimmen.