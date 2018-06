Frankfurt/Main (dpa) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Freitag vor Beginn des G7-Gipfels in Kanada Vorsicht walten lassen. Der Dax verlor 0,35 Prozent auf 12 766,55 Punkte. Auf Wochensicht bedeutet dies noch ein Plus von 0,3 Prozent.

Das Treffen der sieben führenden Wirtschaftsmächte sei eher ein Trump-gegen-G6-Treffen und dürfte den Fokus der Marktteilnehmer vollends auf die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und anderen Ländern verlagern, hieß es von der BayernLB.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank zum Wochenschluss um 0,14 Prozent auf 26 662,35 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax büßte 0,37 Prozent auf 2805,10 Zähler ein.

Größter Verlierer im Dax waren mit minus 4,65 Prozent die Aktien der Deutschen Post. Der Logistiker kappte seine Jahresprognose. Den Problemen in der Briefsparte will das Unternehmen mit einem Maßnahmenbündel begegnen - das aber zunächst ins Geld geht.

Optimismus verbreitete dagegen der Halbleiterkonzern Infineon für das Umsatzwachstum im kommenden Geschäftsjahr. Die Aktien zog dies zeitweise um bis zu 2,2 Prozent hoch. Am Ende des Tages standen die Infineon-Papiere im vorderen Dax-Feld noch 0,69 Prozent höher.

Sinkende Renditen bei deutschen Staatsanleihen nach schwachen Wirtschaftsdaten aus Deutschland setzten Bank-Aktien unter Druck. Commerzbank und Deutsche Bank gaben um 1,60 beziehungsweise 0,68 Prozent nach. Daran konnte auch ein Medienbericht über angebliche Fusionsgespräche nichts ändern. Entsprechende Spekulationen seien nicht neu, betonte ein Händler.

Die Aktien des Chipkonzerns und Apple-Zulieferers Dialog Semiconductor rutschten erstmals seit Februar 2014 zeitweise wieder unter 15 Euro. Mit einem Minus zum Handelsschluss von 4,01 Prozent standen sie mit 15,065 Euro dann wieder darüber. Die japanische Wirtschaftszeitung "Nikkei" berichtete, Apple habe seine Zulieferer darauf eingestellt, dass für die neue iPhone-Generation rund 20 Prozent weniger Teile geordert würden als für das aktuelle Modell.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,36 Prozent auf 3447,30 Punkte. In Paris ging der CAC-40 mit einem kleinen Plus ins Ziel. Der Londoner FTSE 100 gab nach. Und in den USA notierte der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss kaum verändert.

Am deutschen Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,32 Prozent am Vortag auf 0,24 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,43 Prozent auf 140,88 Punkte. Der Bund-Future stieg um 0,11 Prozent auf 160,37 Punkte. Der Euro sank am Freitag angesichts der enttäuschenden Konjunkturdaten aus Deutschland. Er wurde zuletzt mit 1,1772 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1754 (Donnerstag: 1,1836) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8508 (0,8449) Euro.