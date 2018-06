Berlin (AFP) Wegen des Verdachts des Besitzes oder der Verbreitung von kinderpornografischem Material haben Beamte des Landeskriminalamts (LKA) und der Staatsanwaltschaft Berlin insgesamt 15 Haushalte in verschiedenen Bezirken und in Brandenburg durchsucht. Nach Polizeiangaben wurden dabei am Donnerstag knapp 150 Datenträger wie Handys oder Computer sowie mehr als 900 weitere Speichermedien beschlagnahmt. Bei den Hausdurchsuchungen war ein Großaufgebot von insgesamt 80 Polizisten im Einsatz.

