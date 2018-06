Berlin (AFP) Nach dem schweren Unfall bei einer Verfolgungsjagd in Berlin ist auch der 18-jährige Beifahrer aus dem Fluchtwagen gestorben. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Freitag mit. Bei dem Unglück am Mittwochabend war eine unbeteiligte 22-jährige Fußgängerin ums Leben gekommen. Gegen den verletzten Fahrer, der im Krankenhaus liegt, wurde laut Generalstaatsanwaltschaft Haftbefehl wegen des Verdachts eines verbotenen Autorennens mit Todesfolge erlassen.

