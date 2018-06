Berlin (AFP) Der Bundesrat dringt auf einen besseren Schutz von Radfahrern vor abbiegenden Lastwagen. Sogenannte Abbiegeassistenzsysteme, die den Fahrer beim Abbiegen vor Radfahrern und Fußgängern warnen, müssten verpflichtend eingeführt werden, heißt es in einer am Freitag beschlossenen Resolution der Länderkammer. Die Bundesregierung solle sich auf EU-Ebene dafür einsetzen, dass solche Systeme in allen Lastwagen ab siebeneinhalb Tonnen eingebaut werden müssen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.