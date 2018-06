Berlin (AFP) Die Deutsche Aids-Hilfe hat den Vorstoß von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zur Freigabe von HIV-Selbsttests begrüßt. Dies werde dazu beitragen, "dass mehr Menschen möglichst früh von ihrer HIV-Infektion erfahren und eine Therapie in Anspruch nehmen können", erklärte Vorstandsmitglied Sylvia Urban am Freitag in Berlin. Das verhindere Aids-Erkrankungen und weitere HIV-Übertragungen.

