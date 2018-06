Mainz (AFP) Die Deutschen sind hinsichtlich ihrer Haltung zum WM-Gastgeberland Russland unentschieden. Laut dem am Freitag veröffentlichten ZDF-"Politbarometer" finden es 32 Prozent schlecht, dass die Fußballweltmeisterschaft in dem wegen der Politik von Präsident Wladimir Putin umstrittenen Land stattfindet. Annähernd so viele finden allerdings Russland als WM-Gastgeber gut (30 Prozent). Mit 37 Prozent ist einer etwas größeren Gruppe die Debatte egal.

