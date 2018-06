Berlin (AFP) Bundesfrauenministerin Franziska Giffey (SPD) hat ein Aktionsprogramm gegen Gewalt an Frauen angekündigt. "Der Staat muss dafür sorgen, dass es genügend Angebote gibt, um Frauen in Notmomenten aufzufangen und ihnen dabei zu helfen, sich dauerhaft aus Gewaltsituationen zu befreien", erklärte Giffey am Freitag in Berlin. Allein 2016 seien fast 110.000 Frauen in Deutschland von Gewalt in der Partnerschaft betroffen gewesen.

