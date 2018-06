Quedlinburg (AFP) In der Debatte um die geplanten Ankerzentren für Asylbewerber geht Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) auf die Bundesländer zu. Er werde mit jedem Bundesland einzeln über die Ausgestaltung der Zentren sprechen, sagte Seehofer zum Abschluss der Innenministerkonferenz am Freitag in Quedlinburg. "Wir müssen in jedem Bundesland jetzt schauen, was ist vorhanden, wo muss es Optimierungen und Ergänzungen geben."

