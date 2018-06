Berlin (AFP) Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will freiverkäufliche HIV-Selbsttests auf den Weg bringen. Das Gesundheitsministerium plane die Abgabe der Selbsttests an Laien von diesem Herbst an, berichteten die Zeitungen der Funke Mediengruppe am Freitag.

