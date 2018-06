Mainz (AFP) Die Missstände im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) sollen nach Ansicht der Bundesbürger in einem Untersuchungsausschuss aufgeklärt werden. In dem am Freitag veröffentlichten ZDF-"Politbarometer" unterstützen 64 Prozent der Befragten entsprechende Forderungen. Im Einzelnen schließen sich 53 Prozent der CDU/CSU-Anhänger, 67 Prozent der SPD-, 87 Prozent der AfD-, 64 Prozent der FDP-, 78 Prozent der Linken- und 61 Prozent der Grünen-Anhänger dieser Einschätzung an.

