Mainz (AFP) Union und AfD haben dem neuen ZDF-"Politbarometer" zufolge in der Wählergunst leicht verloren, zulegen konnten dagegen Linke und Grüne. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die CDU/CSU nach der am Freitag veröffentlichten Umfrage auf 33 Prozent, einen Punkt weniger als zuvor. Die AfD verschlechterte sich ebenfalls um einen Punkt auf 13 Prozent. Die SPD bliebe unverändert bei 20 Prozent, die FDP bei acht Prozent.

