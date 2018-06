Braunschweig (AFP) Zahlreiche frei laufende Kaninchen und andere Nagetiere haben Polizisten in einer Wohnung im niedersächsischen Braunschweig entdeckt. Die Räumlichkeiten seien "völlig verwahrlost" gewesen - und auf dem Balkon hätten einige tote Tiere gelegen, teilten die Beamten am Freitag mit. Sie wurden am Donnerstag durch Hinweise von Anwohnern auf die Wohnung aufmerksam. Diese hatten Verwesungsgeruch bemerkt.

