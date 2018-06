Moskau (AFP) Das britische Konsulat in St. Petersburg bleibt während der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland noch geöffnet. Nach Berichten über eine Schließung teilte am Freitag eine Sprecherin des Außenministeriums in London mit, Moskau habe die britische Regierung zwar bereits über das "geplante Datum" für die Schließung informiert. Während der WM vom 14. Juni bis 15. Juli werde das Konsulat aber noch "in Betrieb" sein.

