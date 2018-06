Altena (dpa) - Bei einem Verkehrsunfall in nordrhein-westfälischen Altena sind am Nachmittag mehrere Menschen schwer verletzt worden. Ein Kleinwagen sei aus zunächst unbekannten Gründen in eine Menschenmenge gefahren. Es gebe keine Hinweise für Vorsatz. "Das war ein ganz normaler Unfall", sagte eine Polizeisprecherin. Ein Rettungshubschrauber brachte die Verletzten weg. Mehrere Medien hatten zuerst über den Unfall berichtet.

