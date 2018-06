Paris (dpa) - Titelverteidiger Rafael Nadal aus Spanien ist dem Österreicher Dominic Thiem in das Finale der French Open am Sonntag gefolgt. Der Tennis-Weltranglisten-Erste und zehnmalige Paris- Champion Nadal siegte am Freitag gegen den Argentinier Juan Martin del Potro 6:4, 6:1, 6:2.

Der US-Open-Sieger von 2009 wirkte nach dem ersten Satz müde und hatte keine Chance mehr auf sein erstes French-Open-Finale. Dies hatte Thiem zuvor mit dem 7:5, 7:6 (12:10), 6:1 gegen den Italiener Marco Cecchinato erreicht. Thiem ist nach Thomas Muster, der 1995 in Paris den Titel holte, erst der zweite Österreicher, der im Finale eines der vier Grand-Slam-Turniere steht.

