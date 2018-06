Genf (AFP) Arbeitskräfte weltweit sollen künftig vor sexueller Belästigung und Gewalt geschützt werden. Eine entsprechende Resolution verabschiedeten am Freitag die Mitgliedsländer der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) in Genf. Sie beauftragten die UN-Organisation, bis zum kommenden Jahr entsprechende Regeln auszuarbeiten. Sie sollen dann im Juni 2019 zum 100. Geburtstag der ILO feierlich in Kraft gesetzt werden.

