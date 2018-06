Beirut (AFP) Bei Luftangriffen auf ein Wohngebiet in Syrien sind nach Angaben von Aktivisten mindestens 51 Menschen getötet worden. Die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte machte am Freitag die russische Luftwaffe für den Angriff auf den Ort Sardana in der von Rebellen kontrollierten Provinz Idlib verantwortlich. Die russische Regierung wies dies zurück.

