La Malbaie (AFP) Die europäischen Mitglieder der G7-Gruppe lehnen nach Angaben von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine Wiederaufnahme Russlands in den informellen Staatenverbund geschlossen ab. Bei einem Treffen von Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien am Freitag vor Gipfelbeginn sei dies die "gemeinsame Meinung" gewesen, sagte Merkel am Rande des Gipfels zu Journalisten.

