Berlin (AFP) Wegen der Affäre um das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) will die SPD den Posten eines unabhängigen Bundesbeauftragten für das Asylwesen schaffen. Dieser müsse möglichen "Missständen" im Bamf nachgehen, sagte der SPD-Innenexperte Burkhard Lischka am Freitag am Rande einer Sondersitzung des Bundestags-Innenausschusses zur Bremer Asylaffäre. An ihn sollten sich unter anderem Bürgermeister, Landräte oder Bamf-Mitarbeiter wenden können.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.