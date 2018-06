Brüssel (AFP) Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die ukrainische Regierung wegen des vorgetäuschten Mordes an dem russischen Journalisten Arkadi Babtschenko scharf kritisiert. "Wir sind alle erleichtert, dass Babtschenko am Leben ist", sagte Stoltenberg am Freitag beim Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel. Er bedauere aber, "dass dieser Vorfall das Vertrauen in die freie Presse untergraben und benutzt werden könnte, Propaganda zu befeuern".

