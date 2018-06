Montréal (dpa) - Max Verstappen ist im ersten freien Training zum Großen Preis von Kanada Bestzeit gefahren. Der niederländische Formel-1-Pilot benötigte für seine schnellste Runde im Red Bull 1:13,302 Minuten und lag damit 0,088 Sekunden vor dem WM-Führenden und Titelverteidiger Lewis Hamilton.

Hinter dem Dritten Daniel Ricciardo im zweiten Red Bull wurde Ferrari-Pilot Sebastian Vettel Vierter. Nico Hülkenberg aus Emmerich hatte Pech. Er musste seinen Renault nach 27 Minuten aus technischen Gründen abstellen und blieb ohne gemessene Runde. Am Nachmittag stand das zweite Training an. In der Qualifikation am Samstag will Vettel erstmals seit 2013 wieder die Pole Position auf dem Circuit Gilles Villeneuve erobern. Damals hatte er auch seinen ersten und bislang einzigen Sieg in Kanada geholt.

Sein Rivale Hamilton kann am Sonntag mit einem Erfolg mit Rekordgewinner Michael Schumacher gleichziehen, der in Kanada sieben Mal ganz oben auf dem Podest stand.

