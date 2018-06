Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat seine anfangs deutlichen Verluste nach und nach eingedämmt.

Offenbar machten die Sorgen vor dem G7-Gipfel zunehmend Hoffnungen Platz, dass die Regierungschefs der sieben großen Industrienationen bei ihrem Treffen in Kanada bei wichtigen Fragen eine gemeinsame Linie finden.

Zudem drehte der Euro nach enttäuschenden Konjunkturdaten aus Deutschland ins Minus, was die Exportchancen der hiesigen Unternehmen begünstigt.

Am Nachmittag stand der deutsche Leitindex nur noch 0,26 Prozent im Minus bei 12 778,31 Punkten, knüpfte damit aber an seine Vortagstendenz an.

Auf Wochensicht steuert das Börsenbarometer indes dank der Gewinne der ersten Wochenhälfte auf einen Kursanstieg von 0,42 Prozent zu. An der Wall Street zeichnete sich zuletzt ein zunehmend stabiler Handelsauftakt ab.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen drehte in die Gewinnzone und legte zuletzt um 0,08 Prozent auf 26 721,14 Punkte zu. Der Technologiewerte-Index TecDax fiel noch um 0,35 Prozent auf 2805,61 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,34 Prozent auf 3448,02 Punkte nach unten.

Unternehmensseitig sah die Agenda am deutschen Markt dünn aus. Aktien der Deutschen Post sackten nach einer Gewinnwarnung des Logistikkonzerns am Dax-Ende um 5,48 Prozent ab.

Die Aktien der Commerzbank und der Deutschen Bank konnten nicht von angeblichen Fusionsgesprächen profitieren: Sie gehörten mit Kursabschlägen von jeweils rund 1 Prozent zu den schwächeren Werten im Leitindex.

Ähnlich wie den Bankentiteln erging es den zuletzt deutlich erholten Papieren von Thyssenkrupp: Trotz eines Medienberichts, wonach der Industrie- und Stahlkonzern die Trennung von seiner Werftensparte erwägt, ging es um 1,84 Prozent bergab.

Am deutschen Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,32 Prozent am Vortag auf 0,24 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,43 Prozent auf 140,88 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,17 Prozent auf 160,46 Punkte. Der Eurokurs sank deutlich auf 1,1747 US-Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1836 (Mittwoch: 1,1765) Dollar festgesetzt.