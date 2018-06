Berlin (dpa) - Der Innenausschuss des Bundestages kommt an diesem Freitag zu seiner zweiten Sondersitzung zusammen, um die Unregelmäßigkeiten im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) aufzuklären.

Geladen sind die früheren Behördenleiter Manfred Schmidt und Frank-Jürgen Weise sowie erneut die aktuelle Präsidentin Jutta Cordt. Nächste Woche sollen der frühere Innenminister Thomas de Maizière und der ehemalige Flüchtlingskoordinator im Kanzleramt, Peter Altmaier (beide CDU), gehört werden.

FDP und AfD dringen auf einen Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der Affäre. Dafür zeichnet sich im Bundestag aber keine ausreichende Unterstützung ab. Entsprechende Anträge von AfD und FDP stießen am Donnerstagabend im Parlament auf den Widerstand aller anderen Fraktionen. Union und SPD argumentierten, der Innenausschuss könne die Vorgänge schneller aufklären als ein Untersuchungsausschuss. Linke und Grüne warfen den Antragstellern vor, sie wollten den Ausschuss politisch instrumentalisieren.

Bei der ersten Sondersitzung des Innenausschusses Ende Mai war neben Cordt auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) befragt worden. Seehofer sicherte dabei volle Transparenz zu. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren gegen die ehemalige Leiterin der Bremer Außenstelle des Bamf. Unter ihrer Ägide sollen zwischen 2013 und 2016 mindestens 1200 Asylbescheide ohne rechtliche Grundlage ergangen sein. Die Vorfälle haben die Aufmerksamkeit auch auf andere Außenstellen der Behörde gelenkt.

Seehofer will das Bamf nun neu organisieren. "Ich werde eine tiefgreifende Reform des Bamf durchführen, in der Organisation, in den Verfahren", sagte Seehofer am Rande eines Treffens der Innenminister der Länder. Auch der Personalrat der Behörde habe am Freitag vor dem Innenausschuss des Bundestags deutlich gemacht: "Solche Mängel sind wohl überall", sagte Seehofer. Aber: "Nicht diese vorsätzlichen Rechtsbrüche, das kann man nicht behaupten." In der Bremer Außenstelle sollen mindestens 1200 Menschen Asyl erhalten haben, obwohl es keine rechtliche Grundlage dafür gab.

Allerdings sei die Behörde in den vergangenen Jahren überlastet gewesen, was man nicht den Mitarbeitern anlasten könne. Kernproblem sei die "schlechte personelle Ausstattung" gewesen. Er bekräftigte, sich für die dauerhafte Einstellung von Bamf-Mitarbeitern mit befristeten Verträgen einsetzen zu wollen. "Es wäre ja geradezu ein Schildbürgerstreich", wenn eingearbeitete Mitarbeiter gehen müssten. "Das wäre ein schwerer Organisationsmangel." Er hoffe, dass die Frage der Übernahme in der nächsten oder übernächsten Woche mit dem Bundestag geklärt werden könnte.

Der frühere Bamf-Chef Weise machte für die Missstände in der Behörde während der Flüchtlingskrise auch die Bundesregierung verantwortlich. Das Ansteigen der Flüchtlingszahlen sei zu spät bemerkt worden, da es kein Controlling gegeben habe, argumentierte er. Weise, der die Leitung des Bamf Herbst 2015 auf Bitten der Regierung vorübergehend übernommen hatte, war in der Affäre zuletzt selbst unter Druck geraten. So warf ihm der Gesamtpersonalrat vor, er habe Entscheider seinerzeit dazu angehalten, "Schnelligkeit über Sorgfalt und Qualität" zu stellen.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet schloss einen Untersuchungsausschuss nicht grundsätzlich aus. "Die Frage ist, was man untersuchen will. Wenn man aufklären will, was im Bamf schiefgelaufen ist, ob es etwa in der Bremer Außenstelle besondere unrechtmäßige Vorkommnisse gegeben hat, dann muss das aufgeklärt werden, keine Frage", sagte der stellvertretende CDU-Vorsitzende der "Welt" (Freitag). Sein Eindruck sei aber, dass manche "eine generelle Abrechnung mit der Flüchtlingspolitik beabsichtigen".

