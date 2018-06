Berlin (AFP) Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat Bundesinnenminister Horst Seehofer vorgeworfen, mit seiner Asylpolitik die Zukunft der EU zu gefährden. Seehofer und seine CSU legten "die Axt an Europa an", sagte Kretschmann der Rheinischen Post (Samstag). "Wenn jrn, bis die EU am Ende ist", erklärte der Grünenpolitiker.

