La Malbaie (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Erwartung geäußert, dass es trotz des Handelsstreits mit den USA beim G7-Gipfel eine gemeinsame Erklärung aller Teilnehmer geben wird. "Nach menschlichem Ermessen werden wir ein Abschlusskommuniqué haben", das auch den Bereich des Handels einschließe, sagte sie am Samstag am Rande der Beratungen in der kanadischen Stadt La Malbaie.

