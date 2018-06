La Malbaie (AFP) US-Präsident Donald Trump hat am Rande des G7-Treffens in Kanada eine gemeinsame Abschlusserklärung der Gruppe prophezeit. "Ich glaube wir werden eine gemeinsame Erklärung haben", sagte Trump am Freitag im Tagungsort La Malbaie. Andere Gipfelteilnehmer, unter ihnen Bundeskanzlerin Angela Merkel, hatten sich zuvor weniger zuversichtlich über das Zustandekommen einer solchen gemeinsamen Mitteilung geäußert.

