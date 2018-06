Kiew (AFP) Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat den russischen Staatschef Wladimir Putin zur Freilassung ukrainischer Gefangener aufgefordert. Der Präsident habe in einem Telefonat "die schnellstmögliche Freilassung ukrainischer politischer Gefangener, die in Russland und in den besetzten Gebieten festgehalten werden", gefordert, hieß es in einer Mitteilung des Präsidialamtes in Kiew.

