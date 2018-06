Cleveland (dpa) - Deutlicher konnte die Dominanz des alten und neuen NBA-Champions Golden State Warriors nicht zur Schau gestellt werden. Mit 4:0, einem sogenannten Sweep, fegten Finals-MVP Kevin Durant, Superstar Stephen Curry und Co. die Cleveland Cavaliers mit LeBron James in der Finalserie aus der Halle. Den dritten Meistertitel in den vergangenen vier Jahren machte das Team aus Oakland mit einem eindrucksvollen 108:85 in Cleveland perfekt. Zuletzt dominierten die Los Angeles Lakers mit Kobe Bryant und Shaquille O'Neal zu Beginn der Jahrtausendwende die NBA so wie es derzeit die Warriors tun.

