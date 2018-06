Québec (AFP) Trotz ihrer fortbestehenden Meinungsverschiedenheiten über die Handelspolitik haben sich die Mitgliedstaaten der G7-Gruppe bei ihrem Gipfel in Kanada auf ein gemeinsames Abschlusskommuniqué geeinigt. In den von allen Staaten der Gruppe einschließlich der USA am Samstag abgesegneten Passagen heißt es: "Wir unterstreichen die zentrale Rolle eines regelbasierten Handelssystems und werden weiterhin den Protektionismus bekämpfen."

