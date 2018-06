Aachen (dpa) - Bei einem Unfall mit einem Linienbus sind in Aachen in Nordrhein-Westfalen 16 Menschen verletzt worden - darunter drei Kinder. Wie die Polizei mitteilte, krachte die Busfahrerin mit dem Bus von hinten gegen ein Auto. Sanitäter versorgten die leicht verletzten Menschen und brachten sie in ein Krankenhaus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.