Berlin (AFP) Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat eine Lösung für befristet angestellte Mitarbeiter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) angekündigt. In der "Bild am Sonntag" sagte Heil, das Bamf müsste jetzt eigentlich Hunderte erfahrene Mitarbeiter entlassen, weil sie nicht erneut befristet werden dürfen. "Da werden wir zusammen in der Bundesregierung eine Lösung für unbefristete Verträge finden."

