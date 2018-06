Berlin (AFP) Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) will sich für eine UN-Blauhelmmission in der Ukraine stark machen. Vor dem am Montag in Berlin stattfindenden Außenministertreffen im sogenannten Normandieformat sagte Maas der "Bild"-Zeitung: "Wir dürfen nichts unversucht lassen, um zu einem haltbaren Waffenstillstand zu kommen, den Rückzug schwerer Waffen zu erreichen und humanitäre Verbesserungen für die leidenden Menschen im Donbass zu erreichen."

