Ergolding (AFP) Bei einem Brand in einer Halle des Autoherstellers BMW im niederbayerischen Ergolding sind am Sonntag drei Menschen verletzt worden. Ein BMW-Mitarbeiter sei vermutlich wegen einer Rauchvergiftung kurzfristig bewusstlos gewesen und in ein örtliches Krankenhaus gebracht worden, teilte das Polizeipräsidium Niederbayern mit. Außerdem hätten ein weiterer Mitarbeiter und ein Feuerwehrangehöriger leichte Verletzungen erlitten, die ambulant versorgt werden konnten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.